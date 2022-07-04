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Артюшин Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1940

Дата смерти

04.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940

Отец: Артюшин Александр

Мать: Фомина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
07.12.1962

Дочь: Купцова Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Артюшина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1967

Сын: Артюшин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Артюшина Валентина Михайловна

Смерть
04.07.2022
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