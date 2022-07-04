Артюшин Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1940
Дата смерти04.07.2022
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940
Отец: Артюшин Александр
Рождение ребёнка
07.12.1962
Дочь: Купцова Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Артюшина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1967
Сын: Артюшин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Артюшина Валентина Михайловна
Смерть
04.07.2022