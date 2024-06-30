Подъясенов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 27.10.1975
Рождение ребёнка
17.08.1988
Дочь: Коростина (Подъясенова) Анастасия
Мать ребёнка: Подъясенова (Казакова) Ольга
Рождение ребёнка
15.12.1992
Сын: Подъясенов Максим
Мать ребёнка: Подъясенова (Казакова) Ольга