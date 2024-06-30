Подъясенов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъясенов Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 27.10.1975

Жена: Подъясенова (Казакова) Ольга

Рождение ребёнка
17.08.1988

Дочь: Коростина (Подъясенова) Анастасия

Мать ребёнка: Подъясенова (Казакова) Ольга

Рождение ребёнка
15.12.1992

Сын: Подъясенов Максим

Мать ребёнка: Подъясенова (Казакова) Ольга

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