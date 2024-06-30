Подъясенова (Казакова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъясенова (Казакова) Ольга

Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

04.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Кульгускина) Мария

Бракосочетание
Около 27.10.1975

Муж: Подъясенов Аркадий

Рождение ребёнка
17.08.1988

Дочь: Коростина (Подъясенова) Анастасия

Отец ребёнка: Подъясенов Аркадий

Рождение ребёнка
15.12.1992

Сын: Подъясенов Максим

Отец ребёнка: Подъясенов Аркадий

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