Подъясенова (Казакова) Ольга
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения04.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1957
Отец: Казаков Николай
Бракосочетание
Около 27.10.1975
Муж: Подъясенов Аркадий
Рождение ребёнка
17.08.1988
Дочь: Коростина (Подъясенова) Анастасия
Отец ребёнка: Подъясенов Аркадий
Рождение ребёнка
15.12.1992
Сын: Подъясенов Максим
Отец ребёнка: Подъясенов Аркадий