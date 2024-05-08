Моисей Архипович
Место рождения
Дата рождения06.08.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1807 ст.
Отец: Архип Андреевич
дата крещения - 10.08.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же губернии, уезда и села крестьянин Андрей Егорович и крестьянская дочь девка... Показать все
Смерть
Неизвестно