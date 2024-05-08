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Моисей Архипович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.08.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1807 ст.

Отец: Архип Андреевич

Мать: Евдокея Кузьминична / Козьминична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.08.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же губернии, уезда и села крестьянин Андрей Егорович и крестьянская дочь девка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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