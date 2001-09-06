Трифонова (Назарова) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Назарова) Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1926

Дата смерти

06.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926

Отец: Назаров Семëн

Мать: Назарова Пароскева

Рождение ребёнка
01.12.1955

Дочь: Меркулова (Трифонова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
06.02.1959

Дочь: Трифинова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Ильич

Смерть
06.09.2001

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