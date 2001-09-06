Трифонова (Назарова) Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1926
Дата смерти06.09.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926
Отец: Назаров Семëн
Мать: Назарова Пароскева
Рождение ребёнка
01.12.1955
Дочь: Меркулова (Трифонова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1959
Дочь: Трифинова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Ильич
Смерть
06.09.2001