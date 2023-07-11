Пахмутов Ксенофонт Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти26.11.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Пахмутов Владимир Семенович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Зоя Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пахмутова Тамара Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пахмутов Юрий Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пахмутов Алексей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Александра
Смерть
26.11.1941