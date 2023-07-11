Пахмутов Ксенофонт Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахмутов Ксенофонт Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

26.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Пахмутов Владимир Семенович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Зоя Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пахмутова Тамара Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пахмутов Юрий Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пахмутов Алексей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Александра

Смерть
26.11.1941

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