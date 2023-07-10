Пахмутов Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахмутов Владимир Семенович

Пахмутов Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахмутов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пахмутов Вениамин Владимирович

Мать ребёнка: Наталья

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Пахмутов Ксенофонт Владимирович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахмутова Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close