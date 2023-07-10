Пахмутов Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахмутов Семен
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пахмутов Вениамин Владимирович
Мать ребёнка: Наталья
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пахмутов Ксенофонт Владимирович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахмутова Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Неизвестно