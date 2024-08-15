Канакина (Володина) Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канакина (Володина) Марфа Прокопьевна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ананьев Прокопий Иудов

Мать: Ананьева (Еремеева) Фекла Елисеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.10.1887

Муж: Володин Степан Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Ивана Леонтиева Володина сын Степан Иванов 20 лет Прокопия Иудова Ананьева дочь-девица Марфа Прокопьевна 20 лет
Бракосочетание
21.01.1898 ст.

Муж: Канакин Пётр Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Пётр Васильев Канакин 38 лет 2-м браком вдова от первого брака Марфа Прокофьева Володина 30 лет
Рождение ребёнка
1902

Сын: Канакин Павел Петрович

Отец ребёнка: Канакин Пётр Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Канакин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Канакин Пётр Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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