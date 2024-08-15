Канакина (Володина) Марфа Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
09.10.1887
Ивана Леонтиева Володина сын Степан Иванов 20 лет Прокопия Иудова Ананьева дочь-девица Марфа Прокопьевна 20 лет
Бракосочетание
21.01.1898 ст.
Пётр Васильев Канакин 38 лет 2-м браком вдова от первого брака Марфа Прокофьева Володина 30 лет
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Канакин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Канакин Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно