Мать Меркурия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМать Меркурия

Мать Меркурия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахарева) Клавдия

Отец ребёнка: Отец Меркурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахарева) Анисия

Отец ребёнка: Отец Меркурия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отец Меркурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Меркурий

Отец ребёнка: Отец Меркурия

Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Бахарев Иван

Отец ребёнка: Отец Меркурия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.