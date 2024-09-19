Мать Меркурия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) Клавдия
Отец ребёнка: Отец Меркурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) Анисия
Отец ребёнка: Отец Меркурия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отец Меркурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев Меркурий
Отец ребёнка: Отец Меркурия
Рождение ребёнка
07.07.1928
Сын: Бахарев Иван
Отец ребёнка: Отец Меркурия
Смерть
Неизвестно