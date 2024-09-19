Бахарев Меркурий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Меркурия
Мать: Мать Меркурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахарев Иннокентий Меркурьевич
Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебер (Бахарева) Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Меркурия Бахарева
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: Пьянкова (Бахарева) Евдакия Меркурьевна
Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева
Рождение ребёнка
08.09.1918
Дочь: Тебенева (Бахарева) Елизавета Меркурьевна
Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева
Смерть
Неизвестно