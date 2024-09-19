Бахарев Меркурий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Меркурий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Меркурия

Мать: Мать Меркурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иннокентий Меркурьевич

Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебер (Бахарева) Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Меркурия Бахарева

Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: Пьянкова (Бахарева) Евдакия Меркурьевна

Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева

Рождение ребёнка
08.09.1918

Дочь: Тебенева (Бахарева) Елизавета Меркурьевна

Мать ребёнка: Жена Меркурия Бахарева

Смерть
Неизвестно

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