Дмитренкова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Дмитренкова) Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Дмитренкова) Устинья Сидоровна
Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дмитренков Федор Сидорович
Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дмитренков Кирилл Сидорович
Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович
Смерть
Неизвестно