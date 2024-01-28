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Дмитренкова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Дмитренкова) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Дмитренкова) Устинья Сидоровна

Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дмитренков Федор Сидорович

Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дмитренков Кирилл Сидорович

Отец ребёнка: Дмитренков Сидор Анисимович

Смерть
Неизвестно

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