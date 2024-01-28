Дмитренков Сидор Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Дмитренков Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитренкова Агриппина
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782)
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Дмитренкова) Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Дмитренкова) Устинья Сидоровна
Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дмитренков Федор Сидорович
Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дмитренков Кирилл Сидорович
Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина
Смерть
Неизвестно