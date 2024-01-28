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Дмитренков Сидор Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Дмитренков Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Агриппина

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Дмитренкова) Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Дмитренкова) Устинья Сидоровна

Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дмитренков Федор Сидорович

Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дмитренков Кирилл Сидорович

Мать ребёнка: Дмитренкова Агриппина

Смерть
Неизвестно

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