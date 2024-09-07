Коченгин Андрей Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Коченгина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Коченгина Дарья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Коченгина Домна Андреевна
Мать ребёнка: Коченгина Дарья Сидоровна
Смерть
Неизвестно