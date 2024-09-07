Коченгин Андрей Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоченгин Андрей Калинович

Коченгин Андрей Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: Коченгин Калина Никифорович

Мать: Коченгина (Корепина) Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коченгина Дарья Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Коченгина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Коченгина Дарья Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Коченгина Домна Андреевна

Мать ребёнка: Коченгина Дарья Сидоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.