Коченгина Дарья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Коченгина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Коченгин Андрей Калинович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Коченгина Домна Андреевна
Отец ребёнка: Коченгин Андрей Калинович
Смерть
Неизвестно