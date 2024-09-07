Коченгина Дарья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коченгина Дарья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченгин Андрей Калинович

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Коченгина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Коченгин Андрей Калинович

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Коченгина Домна Андреевна

Отец ребёнка: Коченгин Андрей Калинович

Смерть
Неизвестно

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