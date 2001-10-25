Астапович (Криворотова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1911
Дата смерти25.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1935
Дочь: Киндерская Мария Александровна
Отец ребёнка: Астапович Александр Мартьянович
Алексеевка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.10.2001