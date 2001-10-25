Астапович (Криворотова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапович (Криворотова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

25.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1935

Дочь: Киндерская Мария Александровна

Отец ребёнка: Астапович Александр Мартьянович

Алексеевка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
25.10.2001
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