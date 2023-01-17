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Астапович Александр Мартьянович

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Место рождения

Шеверничи, Березинский район, Минская область

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

17.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: не указан

Мать: Астапович Ева

Шеверничи, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.07.1935

Дочь: Киндерская Мария Александровна

Мать ребёнка: Астапович Анна Федоровна

Алексеевка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапович Анна Федоровна

Смерть
17.07.1942
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