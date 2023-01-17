Астапович Александр Мартьянович
Место рождения
Дата рождения12.02.1912
Дата смерти17.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Отец: не указан
Мать: Астапович Ева
Рождение ребёнка
12.07.1935
Дочь: Киндерская Мария Александровна
Мать ребёнка: Астапович Анна Федоровна
Алексеевка, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астапович Анна Федоровна
Смерть
17.07.1942