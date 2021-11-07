Туринцева Мариам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туринцева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Туринцев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туринцева Лора Геннадьевна
Отец ребёнка: Туринцев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туринцев Геннадий
Смерть
Неизвестно