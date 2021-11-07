Туринцева Мариам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туринцева Мариам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туринцева Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Туринцев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туринцева Лора Геннадьевна

Отец ребёнка: Туринцев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туринцев Геннадий

Смерть
Неизвестно
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