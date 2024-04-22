Шарина (Кулакова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1787 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.01.1810 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно