Шарина (Кулакова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарина (Кулакова) Параскева Ивановна

Место рождения

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.10.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1787 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гбач, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.01.1810 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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