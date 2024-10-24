Аленкина Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкина Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленкин Никита Кипреевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Аленкина) Евгения Никитична

Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.04.1854

Сын: Аленкин Трофим Никитич

Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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