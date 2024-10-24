Аленкина Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Аленкина) Евгения Никитична
Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич
Рождение ребёнка
11.04.1854
Отец ребёнка: Аленкин Никита Кипреевич
Смерть
Неизвестно