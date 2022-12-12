Чернятев Антон Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиОколо 1811 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Отец: Чернятев Осип Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Сын: Чернятев Гавриил Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Сын: Чернятев Андрей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1811 ст.