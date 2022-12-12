Чернятев Антон Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятев Антон Осипович

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Около 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: Чернятев Осип Васильевич

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Чернятев Гавриил Антонович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Чернятев Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1811 ст.
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