Чернятев Гавриил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернятев Гавриил Антонович

Чернятев Гавриил Антонович

avatar

Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: Чернятев Антон Осипович

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Чернятев Демьян Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Чернятев Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Чернятев Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close