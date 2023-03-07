Чернятев Гавриил Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.
Отец: Чернятев Антон Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Сын: Чернятев Демьян Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Чернятев Фёдор Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Чернятев Прокопий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно