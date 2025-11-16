Ирина Фёдорова 1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Фёдорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1791 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Гаврилова1747 ст. г.р.
Отец
Фёдор Васильев1742 ст. г.р.
Дети
Фёкла Антонова11.09.1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Авдотья Гаврилова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
11.09.1825 ст.

Дочь: Фёкла Антонова

Отец ребёнка: Антон Емельянов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

солдатки Ирины Фёдоровой незаконнорожденная Именно эта Ирина Фёдорова вписана методом исключения. Может быть не она вовсе. отец вписан по факту указания в МК о браке 1844

Смерть
Неизвестно

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