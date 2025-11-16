Ирина Фёдорова
женский, родилась 1791 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Гаврилова1747 ст. г.р.
ОтецФёдор Васильев1742 ст. г.р.
Дети
Фёкла Антонова11.09.1825 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Авдотья Гаврилова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1825 ст.
Дочь: Фёкла Антонова
Отец ребёнка: Антон Емельянов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно