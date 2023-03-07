Авдотья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1776
Муж: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Елисей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Аврам Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно