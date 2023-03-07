Авдотья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Гавриловна

Авдотья Гавриловна

avatar

Место рождения

Еремеевка, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремеевка, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Вычислено 1776

Муж: Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Елисей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Аврам Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Васильевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close