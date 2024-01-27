(Сысоев) Василиса Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоев) Василиса Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Мать: Susoeff Fenya Jacob

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Абастурман Грузия
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