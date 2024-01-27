Susoeff (Konovaloff) Fenya Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoeff (Konovaloff) Fenya Jacob

Место рождения

Armenia

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Коновалов Яков Наумович

Мать: Коновалова Татьяна Потаповна

Armenia
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сысоев Susoeff Григорий Потапович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

с.Ново-Селим, был почему-то год 1889
Бракосочетание
1880

Муж: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Kars, Provice of Georgia, Russia
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Василиса Потаповна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Дарья Dorothy Потаповна Patovna

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Kars, Provice of Georgia, Russia
Рождение ребёнка
18.10.1888

Дочь: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Russia
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Сливкова Елена Потаповна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сысоев Susoeff Алексей Потапович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Сысоев Susoeff Иван John Потапович Patovich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

VoVo, Salim,Kars,Russia
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сысоев Susoeff Яков Потапович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сысоев Susoeff Пётр Потапович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Смерть
Неизвестно
Kars, Provice of Georgia, Russia
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