Susoeff (Konovaloff) Fenya Jacob
Место рожденияArmenia
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Сысоев Susoeff Григорий Потапович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Дочь: Василиса Потаповна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Дочь: Дарья Dorothy Потаповна Patovna
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Дочь: Сысоева Матрона Martha Потаповна Patovna
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Дочь: Сливкова Елена Потаповна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Сын: Сысоев Susoeff Алексей Потапович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Сын: Сысоев Susoeff Иван John Потапович Patovich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Сын: Сысоев Susoeff Яков Потапович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Сын: Сысоев Susoeff Пётр Потапович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович