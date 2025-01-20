Киселева (Курагина) Алёна Алексеевна 30.04.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Курагина) Алёна Алексеевна

Киселева (Курагина) Алёна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Курагин Алексей Васильевич

Мать: Курагина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Максим Владимирович

Рождение ребёнка
09.11.1997

Дочь: Киселева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Викторович

Рождение ребёнка
15.09.2005

Дочь: Юлия Максимовна

Отец ребёнка: Пастухов Максим Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.