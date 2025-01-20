Киселева (Курагина) Алёна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Отец: Курагин Алексей Васильевич
Мать: Курагина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1997
Дочь: Киселева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Викторович
Рождение ребёнка
15.09.2005
Дочь: Юлия Максимовна
Отец ребёнка: Пастухов Максим Владимирович