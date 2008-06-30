Курагина Тамара 04.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курагина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1950

Дата смерти

30.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.04.1980

Дочь: Киселева (Курагина) Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Курагин Алексей Васильевич

Смерть
30.06.2008

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