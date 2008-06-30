Курагина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1950
Дата смерти30.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1980
Дочь: Киселева (Курагина) Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Курагин Алексей Васильевич
Смерть
30.06.2008