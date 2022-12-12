Бабарыкина (?) Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) Домника Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бабарыкин ? Кузьмич

Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Ефросинья Кузьминична

Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ? Кузьминична

Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ? Кузьминична

Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аобарыкин Кузьма Денисов

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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