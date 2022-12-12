Бабарыкина (?) Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бабарыкин ? Кузьмич
Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Ефросинья Кузьминична
Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ? Кузьминична
Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ? Кузьминична
Отец ребёнка: Аобарыкин Кузьма Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно