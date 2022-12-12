Аобарыкин Кузьма Денисов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Денис Яковлев
Мать: Агафья Георгиева
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бабарыкин ? Кузьмич
Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Ефросинья Кузьминична
Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: ? Кузьминична
Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ? Кузьминична
Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна
Работа или профессия
1917
валенщик
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно