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Аобарыкин Кузьма Денисов

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Денис Яковлев

Мать: Агафья Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бабарыкин ? Кузьмич

Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Ефросинья Кузьминична

Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ? Кузьминична

Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ? Кузьминична

Мать ребёнка: Бабарыкина Домника Ивановна

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1917
валенщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Домника Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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