Победина (Рожкова) Надежда Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти20.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Победина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Победин Виктор Мифодьевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Победина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Победин Виктор Мифодьевич
Бракосочетание
11.06.1965
Смерть
20.08.2011