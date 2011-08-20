Победина (Рожкова) Надежда Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победина (Рожкова) Надежда Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

20.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Победина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Победин Виктор Мифодьевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Победина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Победин Виктор Мифодьевич

Бракосочетание
11.06.1965

Муж: Победин Виктор Мифодьевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.08.2011
Омск, город Омск, Омская область

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