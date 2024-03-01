Серегин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерегин Ефим Иванович

Серегин Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Серегин Иван Гаврилович

Мать: Серегина Арина Парфеновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Серегин Феофилакт Ефимович

Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.

Дочь: Хромова Устинья Ефимовна

Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close