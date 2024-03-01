Серегин Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Серегин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Серегин Феофилакт Ефимович
Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.
Дочь: Хромова Устинья Ефимовна
Мать ребёнка: Серегина Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно