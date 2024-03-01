Серегина Арина Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно