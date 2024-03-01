Серегина Арина Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Арина Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Серегин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Серегин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серегин Семен Иванович

Отец ребёнка: Серегин Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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