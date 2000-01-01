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Котова Екатерина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Назар Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1825

Муж: Котов Ананий

Рождение ребёнка
30.07.1828

Сын: Котов Борис

Отец ребёнка: Котов Ананий

Рождение ребёнка
13.08.1830

Сын: Котов Матвей

Отец ребёнка: Котов Ананий

Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Котов Анемподист

Отец ребёнка: Котов Ананий

Рождение ребёнка
22.05.1836

Сын: Котов Пётр

Отец ребёнка: Котов Ананий

Рождение ребёнка
05.03.1844

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Котов Ананий

Рождение ребёнка
15.07.1847

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Котов Ананий

Смерть
Неизвестно
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