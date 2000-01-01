Котова Екатерина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Назар Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1825
Муж: Котов Ананий
Рождение ребёнка
30.07.1828
Сын: Котов Борис
Отец ребёнка: Котов Ананий
Рождение ребёнка
13.08.1830
Сын: Котов Матвей
Отец ребёнка: Котов Ананий
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Котов Анемподист
Отец ребёнка: Котов Ананий
Рождение ребёнка
22.05.1836
Сын: Котов Пётр
Отец ребёнка: Котов Ананий
Рождение ребёнка
05.03.1844
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Котов Ананий
Рождение ребёнка
15.07.1847
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Котов Ананий
Смерть
Неизвестно