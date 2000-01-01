Котов Анемподист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Анемподист

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1832

Отец: Котов Ананий

Мать: Котова Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Котова Синклитикия

Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Григорий

Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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