Котов Анемподист
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1832
Отец: Котов Ананий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Котова Синклитикия
Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Григорий
Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно