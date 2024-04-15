Коровина (Шевелева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Шевелева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шевелев Федор Никитич

Мать: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Коровин Илья Васильевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.

Дочь: Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.

Дочь: Юлия Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.

Дочь: Коровина Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Коровин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Васильевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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