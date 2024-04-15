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Коровин Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Коровина Татьяна Федоровна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.

Дочь: Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.

Дочь: Юлия Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.

Дочь: Коровина Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Коровин Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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