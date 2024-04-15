Коровин Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1909 ст.
Дочь: Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
13.08.1910 ст.
Дочь: Юлия Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1912 ст.
Дочь: Коровина Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно