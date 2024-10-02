Vogelgesang (May) Anna Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vogelgesang (May) Anna Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: May ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vogelgesang Joachim Christian

Рождение ребёнка
20.03.1766

Сын: Vogelgesang Johann Jacob

Отец ребёнка: Vogelgesang Joachim Christian

Рождение ребёнка
27.07.1768

Дочь: Reich (Vogelgesang) Dorothea Louise

Отец ребёнка: Vogelgesang Joachim Christian

Смерть
Неизвестно

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