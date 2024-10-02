Vogelgesang (May) Anna Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: May ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1766
Отец ребёнка: Vogelgesang Joachim Christian
Рождение ребёнка
27.07.1768
Дочь: Reich (Vogelgesang) Dorothea Louise
Отец ребёнка: Vogelgesang Joachim Christian
Смерть
Неизвестно