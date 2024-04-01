Деревина (Белых) Степанида Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Белых Никифор Яковлев
Мать: Белых Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно