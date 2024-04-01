Деревина (Белых) Степанида Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревина (Белых) Степанида Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Белых Никифор Яковлев

Мать: Белых Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Деревин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Деревин Федор Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Иван Крест. Д. Батуриной, Соколовской Вол.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревин Федор Артемьев

Смерть
Неизвестно
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