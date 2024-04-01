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Деревин Федор Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Деревин Артемий Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Яковлев

Мать: Деревнина Анна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Деревин Григорий Федоров

Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревина Степанида Никифорова

Смерть
Неизвестно
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