Деревин Федор Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Деревина Степанида Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно