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Козминых Семен Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Козминых Иван Иоакимович

Мать: Козминых Евдокия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1870

Жена: не указана

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890

Сын: Козминых Георгий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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