Козминых Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
04.02.1870
Жена: не указана
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890
Сын: Козминых Георгий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно