Козминых Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозминых Евдокия Никитична

Козминых Евдокия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Козминых Матвей Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сухов Никита Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Козминых Семен Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козминых Роман Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Иван Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close