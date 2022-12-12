Козминых Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Козминых Иван Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно