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Федоров Владимир Федорович

Место рождения

Зуево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Федоров Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Федоров Павел Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна

Зуево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Федоров Иван Владимирович

Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна

Смерть
1942

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