Федоров Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Федоров Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федоров Павел Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Федоров Иван Владимирович
Мать ребёнка: Федорова Агафья Федоровна
Смерть
1942