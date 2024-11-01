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Федорова Агафья Федоровна

Место рождения

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Антипов Федор Антипович

Мать: Татьяна Ивановна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Федоров Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Федоров Павел Владимирович

Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович

Зуево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Федоров Иван Владимирович

Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович

Смерть
1973
Зуево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

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