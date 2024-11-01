Федорова Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Антипов Федор Антипович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Федоров Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федоров Павел Владимирович
Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Федоров Иван Владимирович
Отец ребёнка: Федоров Владимир Федорович
Смерть
1973