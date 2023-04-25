(Аверкиева) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Анисимова-Петрова (Трофимова) Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов) Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Дочь: Анисимова-Петрова-Терентьева (Трофимова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов) Иоанн (Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов-Петровичев) Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Дочь: Анисимова-Петрова-Петрухина (Трофимова) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович
Дочь: Анисимова-Петрова-Петрухина (Трофимова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович