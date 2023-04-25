(Аверкиева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аверкиева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.
1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.07.1894 ст.

Муж: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1895 ст.

Дочь: Анисимова-Петрова (Трофимова) Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1897 ст.

Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов) Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1899 ст.

Дочь: Анисимова-Петрова-Терентьева (Трофимова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.

Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов) Иоанн (Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1901 ст.

Сын: Анисимов-Петров-Терентьев (Трофимов-Петровичев) Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.

Дочь: Анисимова-Петрова-Петрухина (Трофимова) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.

Дочь: Анисимова-Петрова-Петрухина (Трофимова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Анисимов (Петров) Яков (Иаков) Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.05.1916 ст.

Муж: Власов-Кондратьев (Максимов) Феодор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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