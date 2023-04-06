Власов-Кондратьев (Максимов) Феодор Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1867 ст.
Бракосочетание
01.10.1886 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.
Сын: Власов-Максимов Емельян Феодорович
Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.
Дочь: Власова-Максимова Васса Феодоровна
Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна
Смерть
Неизвестно