Власов-Кондратьев (Максимов) Феодор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов-Кондратьев (Максимов) Феодор Михайлович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.02.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1867 ст.

Отец: Власов Михаил Максимович

Мать: Власова-Кондратьева Марфа Николаевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1886 ст.

Жена: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1888 ст.

Сын: Власов-Максимов Емельян Феодорович

Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.

Дочь: Власова-Максимова Васса Феодоровна

Мать ребёнка: Власова-Кондратьева Акилина Симеоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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