Гусев Александр Иванович 23.07.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Александр Иванович

Гусев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.07.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1953

Отец: Гусев Иван Константинович

Мать: Гусева (Геворкян) Альбертина Агасиевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
03.09.1974

Сын: Гусев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна

Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
30.10.1979

Дочь: Маевская (Гусева) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна

Кировск Мурманской области
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.