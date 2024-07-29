Гусев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1974
Сын: Гусев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна
Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
30.10.1979
Дочь: Маевская (Гусева) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна
Кировск Мурманской области
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург