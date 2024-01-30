Фисюра Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиОколо ?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ивлева Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фисюра Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна
Смерть
Около ?.03.1943