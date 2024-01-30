Фисюра Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисюра Григорий Афанасьевич

Фисюра Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Около ?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1935

Жена: Фисюра Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ивлева Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Фисюра Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Фисюра Ульяна Герасимовна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Около ?.03.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close