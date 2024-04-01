Черенщиков Стефан Казак Р.Плосского Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
25.01.1779
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
покормленица Василия Афанасьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Черенщикова) Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова
Рождение ребёнка
25.04.1785
Сын: Черенщиков Трофим Стефанов
Мать ребёнка: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записан как сын Сергея Цыренщикова
Рождение ребёнка
Около 1789
Смерть
Неизвестно