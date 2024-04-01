Черенщиков Стефан Казак Р.Плосского Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Стефан Казак Р.Плосского Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Черенщиков Тимофей Отст. Драгун Р. Плосского Андреев

Мать: Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова

Бракосочетание
25.01.1779

Жена: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
покормленица Василия Афанасьева
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Черенщикова) Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова

Рождение ребёнка
25.04.1785

Сын: Черенщиков Трофим Стефанов

Мать ребёнка: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записан как сын Сергея Цыренщикова
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Черенщиков Яков Казак Р. Плосского-Ганькина Стефанов

Мать ребёнка: Черенщикова (Прием. Афанасьева) Параскева Денисова

Смерть
Неизвестно

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