Мурзин Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1833
Дочь: (Мурзина) Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1836
Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1843
Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1845
Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна
Смерть
Неизвестно