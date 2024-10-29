Мурзин Максим Петрович 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Максим Петрович

Место рождения

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мурзин Петр Севастьянович

Мать: Мурзина Анисья Максимовна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1833

Дочь: (Мурзина) Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Сын: Мурзин Петр Максимович

Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.07.1843

Сын: Мурзин Иакинф Максимович

Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Мурзин Семен Максимович

Мать ребёнка: Мурзина (Горланова) Евлампия Васильевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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