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Тихонов Тимофей Тихонович

Место рождения

Манушкино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина (Тихонова) Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна

Манушкино, Чехов, Московская область
Смерть
1893
Манушкино, Чехов, Московская область

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