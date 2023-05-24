Тихонов Тимофей Тихонович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина (Тихонова) Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Тихонова (Сафонова) Елизавета Фёдоровна
Смерть
1893